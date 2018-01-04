إسلام آباد 17 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 04 يناير 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، رفض باكستان للاتهامات الأمريكية لها برعاية الإرهاب في المنطقة وعدم اتخاذها ما يلزم مقابل المساعدات التي قدمتها واشنطن لإسلام آباد في مجال مكافحة الإرهاب.وتابعت صحف الخميس تطورات المظاهرات الجارية في إيران ضد الفساد.وتناقلت استنكار المجتمع الدولي لاستخدام الحرس الثوري العنف ضد المدنيين في إيران.واهتمت صحف الصباح بتلويح باكستان إعادة النظر في تعاونها مع الولايات المتحدة إن لم تتراجع الأخيرة عن اتهاماتها، ولم تعلن عن تقديرها للجهود الباكستانية في مجال محاربة الإرهاب.وأشارت صحف هذا اليوم إلى تصريح وزير الدفاع الباكستاني خُرّم دستغير خان الذي قال إنه لا يستبعد تنفيذ القوات الأمريكية عمليات مفاجئة داخل باكستان بحجة القضاء على معاقل الإرهابيين.وأخبرت عن إجراء القوات البحرية الباكستانية تجربة ناجحة على صاروخ بحري مجنح ـ كروز ـ مطور محلياً قادر على إصابة الغواصات والسفن والتصدي لأي هجمات برية.وفي الشأن الأمني سلطت الصحف الضوء على نجاح الأمن الباكستاني في القضاء على ثلاثة انتحاريين من عناصر حركة طالبان باكستان في مدينة كراتشي وذلك بعد يومين من القضاء على ستة مسلحين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.أفغانياً تناقلت صحف باكستان إعلان السلطات الأفغانية عن مقتل 65 مسلحاً من عناصر تنظيم داعش خلال عمليات للقوات المسلحة الأفغانية. وإلى اعتداء ضابط في الجيش الهندي على ستة أشخاص ضرباً حتى الموت بهراوة من حديد في شمال الهند في حادثة أثارت حالة هلع وانتقادات واسعة في البلاد.// انتهى //09:38ت م