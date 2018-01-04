الرياض 17 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 04 يناير 2018 م واسأعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" إغلاق مرحلة "استقبال طلبات الترشيح" في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين, حيث بلغ عدد المسجلين بالمشروع من خلال بوابة موهبة الإلكترونية ما يقارب 54 ألف طالب وطالبة، ممن تم ترشيحهم من جميع الإدارات التعليمية بجميع أنحاء المملكة " 46 إدارة تعليمية للبنين و 46 إدارة تعليمية للبنات"، على مدى شهرين ونصف، حيث بدأ الترشيح في تاريخ 27 محرم 1439هـ، الموافق 17 اكتوبر 2017م، فيما ولا تزال فرصة التسجيل في "قياس" للمرشحين متاحة حتى تاريخ 26 ربيع الثاني 1439هـ، الموافق 13 يناير 2018م.ودعت "موهبة" المرشحين لضرورة التسجيل في قياس وطباعة الإشعار الخاص به والالتزام بتوجيهات "قياس"، إلى جانب ختم المدرسة على الصورة الشخصية، كشرط أساسي لدخول المقياس.وشددت على المسجلين الحرص على حضور الاختبار "مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة"، والمقرر عقده في يومي 16- 17 جمادى الأول القادم الموافق 2 - 3 فبراير من هذا العام، ويسعى المشروع إلى تطوير نظام التعرف على الموهوبين واستخدام منهجية علمية متطورة تعتمد على أهم الأسس العلمية وأفضل الممارسات التربوية في التعرف على الطلبة الموهوبين في المجالات العلمية والتقنية والإبداعية, والإسهام في توعية المجتمع بخصائص الموهوبين وأهمية اكتشافهم وتوجيههم لبرامج الرعاية الملائمة لهم.يذكر أن المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين، ينفذ بالشراكة بين كل من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس "قياس".// انتهى //09:46ت م