الخرطوم 17 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 04 يناير 2018 م واسابرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إعلان الحكومة اليمنية إعدادها ميزانية لهذا العام 2018م هي الأولى لها منذ انقلاب ميليشيا الحوثي في العام 2014م.ونقلت صحف الخميس عن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أمس، أن الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد بدأت بالحلحلة عبر لجان فنية من الجانبين.ولفتت صحف الصباح الانتباه إلى حث رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، رئيس الوزراء الحالي شهيد خاقان عباسي، على وضع استراتيجية تنهي اعتماد بلادهما على المساعدة الأميركية.وأشارت إلى اعتقال مديرية الأمن الوطني في أفغانستان يوم أمس، 13 مسلحًا من تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة كابول.وسلطت صحف هذا اليوم الضوء على وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشعب الإيراني، بتوفير الدعم له عندما يحين الوقت المناسب.وركزت صحف السودان على تراجع أسعار الذهب بعدما صعدت لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، في الوقت الذي يتعافى فيه الدولار من مستويات منخفضة.// انتهى //09:48ت م