الرياض 17 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 04 يناير 2018 م واسـطلقت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية اليوم , برنامج الدبلوم التنفيذي للقيادة في المنظمات غير الربحية بالشراكة مع منظمة براثاي البريطانية.ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات المنظمات غير الربحية عبر تطوير قاداتها في المهارات القيادية لتأهيلهم للنهوض بمنظماتهم وصناعة الأثر بكفاءة وفاعلية في القطاع الثالث ضمن محاور أبرزها : الإدار ة المرنة والأصالة والتوجة الاستراتيجي.وقد تم استعراض تعريف البرنامج بمدينة الرياض بمقر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية للمتدربين ومن ثم تدريبهم لتمكينهم من المعارف القيادية ليمتد البرنامج إلى المملكة المتحدة لتطبيق المعارف المكتسبة عبر ممارسات تجريبية واختتام التدريب بعرض تجربتهم التطبيقية خلال شهر أبريل 2018م.وقال الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم : " نحن نسعى إلى التأثير بالمؤثرين عبر برامجنا وشراكاتنا ، ومن هذا جاءت فكرة الشراكة مع منظمة براثاي لتعظيم الأثر من خلال تمكين وتطوير القادة في القطاع الثالث ، وياتي برنامج الدبلوم التنفيذي للقيادة في المنظمات غير الربحية امتداداً لتجربتنا الناجحة في برنامج الزمالة الأوربية العربية في إدارة المنظمات غير الربحية, كما يسهم البرنامج في نقل المعرفة والانفتاح على التجارب الرائدة في مجال تعزيز وتطوير القيادات في مؤسسات المجتمع المدني "// انتهى //19:58ت م