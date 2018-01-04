الباحة 17 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 04 يناير 2018 م واسغطت سُحب الضباب الكثيف سراة منطقة الباحة اليوم في مشهد بديع عانق فيه الضباب قمم الجبال وتغلغل بين أشجارها، ليهبط بانسيابيته المرنة إلى المباني والطرقات وينعش المكان برائحة النباتات الطبيعية التي تعطي النفس انطباعاً بالارتياح.والتقطت عدسة "واس", العديد من الصور لتلك المناظر وهي مرتدية أحلى الحلل، وجاذبة في الوقت نفسه العاشقين للطبيعة وأجواءها الرائعة للإقبال على المنطقة.وفي الوقت ذاته كثفت الجهات الأمنية من تواجدها في مختلف الطرق والمتنزهات، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر عند نزول الأمطار والضباب والأخذ بأسباب السلامة .// انتهى //20:14ت م