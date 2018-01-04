جدة 17 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 04 يناير 2018 م واسرفع معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية الدكتور محمد عيسى، ومعالي وزير الشؤون الدينية بالجمهورية التونسية الأستاذ أحمد عظوم الشكر والتقدير للجهود الجليلة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - في رعاية ضيوف الرحمن والعناية بهم.جاء ذلك خلال لقائهما بمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في بمكتبه بجدة اليوم.وثمّن الدكتور عيسى خلال اللقاء ، الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية وما تقدمه من تسهيلات كبيرة لضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار، مشيدًا بالتطور الكبير في مستوى الخدمات المقدمة لحجاج البيت الحرام، مقدماً شكر شعب وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً.من جانبه ، أثنى وزير الشؤون الدينية التونسي، على الخدمات المتطورة التي توفرها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وبتوسعها في استخدام "التقنية" التي سهّلت عليهم أداء المناسك، وحقّقت الانسيابية المطلوبة والشفافية العالية في جميع الإجراءات، وذلك منذ القدوم للأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين غانمين.بدوره شكر الدكتور محمد بنتن ، الوزيرين الجزائري والتونسي، على تعاونهما وإشادتهما الكبيرة بالخدمات، وبنجاح وتميز موسم حج العام الماضي 1438هـ، الذي تحقق - بفضل الله وتوفيقه -، ثم بما قُدِّم من تسهيلات وخدمات جليلة تم توفيرها من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لجميع ضيوف الرحمن، وبتضافر الجهود كافة ، بهدف توفير أقصى درجات الراحة والتيسير لجميع الحجاج القادمين من جميع أنحاء العالم.الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات مع رؤساء وفود مكاتب الحج، تأتي وفقاً للتوجيهات الكريمة والمستمرة للإعداد الجيد لترتيبات استقبال وفود بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لموسم حج 1439 هـ، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.حضر اللقاء معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط .// انتهى //20:19ت م