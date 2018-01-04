الباحة 17 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 04 يناير 2018 م واساختتمت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة اليوم، ملتقى فعاليات يوم المهنة " الأول "، والذي استمر لمدة يومين بمقر الكلية.وأوضح عميد الكلية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة مرعي بن سعد القرني أن الملتقى الأول للمهنة هدف إلى تعريف الخريجين من الكلية والمعهد بقطاعات الأعمال والمؤسسات والشركات في منطقة الباحة وفرص التوظيف المناسبة لتخصصاتهم ومؤهلاتهم التقنية والفنية والمهنية، منوهاً بمشاركة 14 جهة حكومية وشركة ومؤسسة من القطاع الخاص.وأشار القرني إلى أن الملتقى وفر وظائف للشباب والفتيات السعوديين يصل عددها إلى أكثر من 70 وظيفة في المجالات التقنية والمهنية والفنية المختلفة، كما شهد الملتقى عقد ورشتي عمل الأولى بعنوان "شرف المهنة" والثانية عن "حقوق وواجبات العمل".// انتهى //20:29ت م