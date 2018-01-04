الطائف 17 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 04 يناير 2018 م واسوضعت أمانة الطائف 75 لوحة لخرائط ارشادية جديدة في الشوارع والتقاطعات الرئيسة والاسواق والمواقع السياحية " مرحلة أولى " ، للتسهيل على أهالي وزوار وسائحي الطائف ، وذلك ضمن جهود الأمانة للتيسير الوصول للمواقع المختلفة داخل وخارج المدينة ، وتمكين الزوار من التعرف على الأحياء ومسمياتها والطرق والشوارع والمعالم الرئيسة ، وتتميز الخريطة الإرشادية بسهولة قراءة المعلومات لأي سائح.وتحمل اللوحات الإرشادية مسمى " أنت هنا "، وتتضمن خريطة الحي، كما تحتوي على أماكن مواقف السيارات، والخدمات الحكومية، والخدمات التجارية، والخدمات الصحية، والخدمات التعليمية، والفنادق والشقق المفروشة، والخدمات الترفيهية، والخدمات الدينية، وخدمات الغذاء، وموقع الحي في خريطة المدينة ، وتم توزيع اللوحات على أحياء " السلامة, العزيزية, الفيصلية, العقيق, شهار, قروى, معشي, السداد, الجفيجف, حوايا الشمالية " ضمن مشروع التسمية والترقيم بالمحافظة.// انتهى //20:39ت م