جدة 17 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 04 يناير 2018 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، رعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز اليوم انطلاق فعاليات معرض شباب الأعمال التاسع بجدة الذي تنظمه لجنة شباب الأعمال بغرفة جدة تحت شعار "بشبابنا نحقق رؤيتنا" ويستمر على مدى أربعة أيام وذلك بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات.وقام سموه بجولة فور وصوله مقر المعرض على مختلف الأجنحة المشاركة ، واستمع إلى شرح من رئيس لجنة شباب الأعمال بالغرفة فارس التركي حول المعرض وما اشتمل عليه من فعاليات مختلفة ومشاريع قدمها نخبة من أصحاب الأعمال الشباب من الجنسين.ونوه نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لمعرض شباب الأعمال في أعوامه الماضية ، عاداً ذلك امتداداً لدعم سموه لمثل هذه الفعاليات التي تساهم في تنمية الحراك الاقتصادي الشبابي في المملكة .وأثنى على إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة لفعاليات المعرض في نسخته التاسعة لهذا العام , نيابة عن الأمير خالد الفيصل في اطار الدعم المستمرة والمتواصل للبرامج التي تستهدف شباب وشابات الأعمال ودعم منتجاتهم المبتكرة تحقيقاً للأهداف المستقبلية التي تنشدها رؤية المملكة 2030 عبر تبني أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير روح المبادرة والإبداع في بيئة الأعمال الخاصة بالرواد من الشباب.من جهته قال أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان : إن الغرفة من خلال اطلاقها لهذا الحدث السنوي الشبابي يأتي في إطار الإيمان العميق بأهمية دور شباب وشابات الأعمال في بناء المستقبل وتشييد التنمية وضرورة مساعدتهم ومساندتهم في ترسيخ المنهج الاحترافي بالعمل والرقي الأخلاقي بالمعاملة.وأشار إلى أن أحد أهداف لجنة شباب الأعمال هو دعم وتحفيز شباب وشابات الأعمال للترويج لمنتجاتهم ومشاريعهم ، والمساهمة في تذليل الكثير من الصعوبات والتحديات التي قد تواجههم في عالم الأعمال، لافتاً النظر إلى أن المعرض أصبح من خلال الثمان سنوات السابقة اكبر وأضخم حدث عربي يخدم شباب الأعمال.وأفاد رئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة جدة فارس التركي أن معرض شباب الأعمال يعكس اهتمام الغرفة بتفعيل دور الشباب في المجال الاقتصادي ، ويعبر عن حرصها على دعم الشباب والشابات الذين تنامى دورهم خلال الأعوام الأخيرة حتى أصبحوا يشكلون شريحة مهمة من البيئة الاستثمارية في المملكة ، فضلاً عن دمجهم ضمن الأوساط الاقتصادية ورفع مستوى الثقافة الاستثمارية لديهم وطرح العديد من التجارب لهم وتفعيل دورهم بالشكل المطلوب .وكشف عدد المشاركين في المعرض الذين يتجاوزون الـ 250 مشاركاً ، إلى جانب تقديم ثلاث محاور مهمة في مقدمتها ، رسم ملامح رؤية المملكة 2030 وتعريف وتمكين الشباب من أهدافها وبرامجها ، ومنصة لمشاريع شباب وشابات الأعمال والأفكار التجارية الإبداعية ومنصة تمكين الشباب والشابات في مجال الأعمال ، وتمكن أصحاب المشاريع والأفكار المشاركة في المعرض .بدوره أبرز عضو لجنة شباب الأعمال بالغرفة مدير معرض شباب الأعمال التاسع خالد عبادي رسالة المعرض وتطلعاته نحو تشجيع شباب الأعمال وإتاحة الفرصة للمجتمع الاقتصادي للتعرف على منتجات وخدمات مشاريع الشباب والشابات ودعمها حتى تكون هناك منشآت مؤهلة للمنافسة محلياً وعالمياً ، وترويج منتجات وخدمات الشباب للمستهلك والمستثمر وتثقيف شباب وشابات الأعمال من خلال الندوات والمحاضرات التي يحفل بها المعرض .وأشار إلى أن المعرض يلعب دوراً فاعلاً في حثِّ الشباب على طرح أفكارهم وأخذ زمام المبادرة فيها ، وعرض التجارب الشابة الناجحة للاستفادة منها وصولاً إلى التعرُّف على ما تقدِّمه الجهات الممولة لدعم المشاريع الواعدة ، لافتاً النظر إلى المشاركات الكبيرة التي استقبلها المعرض وتدعو للفخر والاعتزاز من رواد ورائدات الأعمال بالمملكة الذين لا يرضون إلا بصعود منصات التألق والإبداع ، والتنافس في تقديم المشاريع المتميزة والفريدة .كما كرم سموه في ختام تدشين المعرض الجهات الراعية والداعمة ، متسلماً سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من غرفة جدة .// انتهى //20:54ت م