الصياهد 17 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 04 يناير 2018 م واسجهزت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل مضمارًا لمنافسات سباق الهجن يبلغ طوله 8 كم، ويتضمن 7 مسارات مسفلتة، ثلاثة منها مخصصة لكبار الشخصيات، وثلاثة لـمـُلّاك الهجن، ومسارًا واحدًا للإعلاميين، وسياجًا خارجيًّا مانعًا لدخول الأفراد إلى أرض الميدان.وأوضحَ المتحدثُ الرسميُّ لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل سلطان البقمي، أنَّ الميدان مضاءٌ بالكامل بأحدث أنواع الإنارة، ويرتفع منسوب المضمار 50 سم عن مستوى الأرض، كما يبلغ عَرْض المضمار عند خط البداية "نقطة الانطلاق" 40 مترًا، و12 مترًا عند خط النهاية، مع وجود حواجز داخلية للمضمار بارتفاع 1،5 متر مصنوعة من مادة " pvc ".وأشار في الوقت نفسه إلى أنه يوجد في المضمار مختبر لفَحْص الهجن المشارِكة لضمان سلامتها، بالإضافة إلى منطقة تجهيز عرضها 40 مترًا وطولها 300 متر.يذكر أنَّ إدارة المهرجان تُنفِّذ قواعد وشروطًا محددة ومعروفة للمشاركين في سباق الهجن وللمتابعين له، وتشمل هذه القواعد مواصفات ميادين السباق، وصفات الهجن المشارِكة في السباق، وإجراءات تنظيم السباق.// انتهى //20:56ت م