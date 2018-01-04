الأمم المتحدة 17 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 04 يناير 2018 م واسرحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعادة فتح قناة الاتصال بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، بعد إيقاف أنشطتها في أوائل عام 2016.وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في تصريح صحفي : إن إجراء حوار بين الكوريتين أمر إيجابي .وأكد أن الأمم المتحدة مازالت ملتزمة بضمان تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، معرباً عن الأمل في أن تساعد المبادرات الدبلوماسية في تحقيق هذا الهدف.// انتهى //21:02ت م