الرياض 17 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 04 يناير 2018 م واسأصدرت كلية الملك خالد العسكرية عددها الحادي والثلاثين بعد المئة من مجلتها الفصلية، الذي تَوافق موعد صدوره مع الذكرى الثالثة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -.وقد أولت المجلة ذكرى البيعة اهتماماً كبيرا، حيث كانت موضوع رسالة القارئ " البيعة ومستقبل المملكة الواعد " بقلم قائد كلية الملك خالد العسكرية المشرف العام على المجلة، التي أشار فيها الى أن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تحل هذا العام في " ظل حراك متسارع تعيشه في كافة المجالات، الاقتصادية والسياسية والأمنية.. وغيرها، سعياً الى تعزيز الحاضر وترسخ الخطى على طريق المستقبل الواعد في كل مجال منها ".وألمح في رسالته إلى ابرز الإنجازات التي تحققت على مدى العام الماضي من بيعته، في المجال الاقتصادي، والسياسي، والأمني ومجال خدمة الإسلام والمسلمين ومجال العمل الإنساني، مختتماً رسالته بقوله عما تم إنجازه "هذه نماذج محدودة من فيض إنجازات يصعب حصرها، تمت في سنوات معدودة على يدي خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وهي أحد أسباب اعتزازنا بذكرى البيعة وافتخارنا بصاحبها وولائنا له " .وحول الموضوع نفسه جاءت كلمة رئيس تحرير المجلة " ذكرى البيعة وعزيمة القيادة " والتي أشار فيها إلى أنه في " ظل ما تحقق من إنجازات فاقت كافة التقديرات، تتأكد حقيقة أن الإنجازات لا تقاس بطول الزمان، وإنما بعزم وحنكة الرجال الذين يتولون القيادة وتوجيه دفة الأمور، خصوصاً تلك القيادات التي خرجت من رحم الوطن، وقد لبت نداءه ، وتطلعاته للمستقبل، على النحو الذي حققه المؤسس - رحمه الله -، وخلفه ابناؤه القادة، الذين امتدت لهم الأيادي بالمبايعة، وارتفعت لهم الرايات بالتأييد .كما نشرت المجلة دراسة موسعة بعنوان " الذكرى الثالثة لبيعة خادم الحرمين الشريفين.. قراءة تحليلية في ملفات الإنجازات "، تناولت بالتفصيل والتحليل ما تم إنجازه في ملف خدمة الإسلام والمسلمين، وفي الملف السياسي على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، وفي الملف الاقتصادي، والعسكري، والأمني، والاجتماعي، والإنساني .كما تضمن العدد العديد من المقالات العسكرية والسياسية والاستراتيجية، إضافة إلى أبواب المجلة الثابتة .// انتهى //21:13ت م