سياسي / رئيس مجلس النواب المغربي يلتقي رئيسة برلمان الدانمارك
الخميس 1439/4/17 هـ الموافق 2018/01/04 م واس
الرباط 17 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 04 يناير 2018 م واس
التقى رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي ،اليوم رئيسة برلمان الدانمارك بيا كجارسغارد التي تقوم تزور الرباط حالياً .
وأوضح بيان صادر عن مجلس النواب المغربي أن الجانبين استعرضا جوانب من العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين ، وتباحثا حول سبل تطوير التعاون بين المؤسستين التشريعيتين بكلا البلدين .
وأضاف البيان أن المسؤول المغربي سلط الضوء بالمناسبة على التجربة المغربية في مجال محاربة الإرهاب والتطرف وفي الحفاظ على الاستقرار والأمن داخليا وعلى المستوى الدولي.
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