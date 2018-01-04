الرباط 17 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 04 يناير 2018 م واسالتقى رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي ،اليوم رئيسة برلمان الدانمارك بيا كجارسغارد التي تقوم تزور الرباط حالياً .وأوضح بيان صادر عن مجلس النواب المغربي أن الجانبين استعرضا جوانب من العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين ، وتباحثا حول سبل تطوير التعاون بين المؤسستين التشريعيتين بكلا البلدين .وأضاف البيان أن المسؤول المغربي سلط الضوء بالمناسبة على التجربة المغربية في مجال محاربة الإرهاب والتطرف وفي الحفاظ على الاستقرار والأمن داخليا وعلى المستوى الدولي.// انتهى //21:14ت م