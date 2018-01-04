القاهرة 17 ربيع الآخر 1439 هــ الموافق 04 يناير 2018 م واسدان اتحاد الصحفيين العرب الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين الفلسطينيين، مشيرًا إلى وجود نحو 740 انتهاكًا في حق الصحفيين واعتقال 28 صحفيًا وإغلاق 158 صفحة على "الفيس بوك" حتى الآن.ودعا الاتحاد في بيان اليوم الاتحادات والنقابات الأعضاء إلى وقفات تضامن مع زملائهم الصحفيين الفلسطينيين ومع قضيتهم الجامعة قضية فلسطين عمومًا والقدس خصوصًا.وطالب النقابات المهنية والجمعيات النقابية والحقوقية في الوطن العربي والأحزاب والقوى السياسية إلى التحرك ورفع الصوت بالأشكال الممكنة كافة لتأكيد وقوف الشعوب العربية والإسلامية في مواجهة القرار الأمريكي وفي مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وتأكيد الدعم لانتفاضة الشعب الفلسطيني في سبيل الدفاع عن حقوقه المشروعة.وشدد اتحاد الصحفيين العرب على أنه سيعمل على تكثيف تحركه باتجاه كافة النقابات المهنية العربية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الصحفية.// انتهى //21:49ت م