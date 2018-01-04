الرياض 17 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 04 يناير 2018 م واسألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة على تقديم خدمة التجوال المحلي ومشاركة الشبكات، فيما بينهم لـ 21 ألف تجمع سكاني من قرى وهجر، تابعة لـ 147 محافظة في مختلف مناطق المملكة تمثل 16 بالمئة من سكان المملكة.وأكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها ألزمت مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المناطق النائية بتقديم خدمة التجوال المحلي في مدة أقصاها (60) يومًا ؛ لتمكين المستخدمين من الحصول على تغطية في القرى والهجر بغض النظر عن مقدم الخدمة وعدم حصرها على مقدم خدمة واحد، ولضمان عدم تأثر جودة الخدمة لزوار تلك المناطق، بالإضافة إلى استمرارية الخدمة وسهولة الوصول إلى جميع خدمات الاتصالات والإنترنت الأساسية (الطوارئ، المصارف، الجهات الخدمية).جاء ذلك بناء على توجيه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه بعد زيارته التفقدية لمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة والقرى والهجر التابعة لها وذلك بناء على ما رفعه المواطنون من سكان المنطقة لمعالي الوزير من الصعوبات التي تواجههم بالاتصال.// انتهى //21:56ت م