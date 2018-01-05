نجران 18 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 05 يناير 2018م واستفقد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي أمس، عدداً من المشروعات التعليمية المتأخرة والجاري تنفيذها, شملت مبنى الإدارة الجديد والبالغ تكلفته ٤٦ مليون ريال، ومبنى الابتدائية الرابعة لتحفيظ القران بحي العريسة والبالغ تكلفته ٩ مليون ريال، ومبنى المتوسطة الرابعة عشر بحي الفهد والبالغ تكلفته ٩ مليون ريال.وشدّد الدكتور حكمي خلال الجولة على المقاولين المنفذين للمشروعات التعليمية بالمنطقة ضرورة إنهائها في الوقت المحدد وفق المعايير والمواصفات المطلوبة، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية المتبعة في حال الإخلال بأي شرط من بنود العقود المبرمة لتحقيق الأهداف المنشودة في إيجاد بيئة تعليمية مثالية للطلبة والمعلمين.وأوضح مدير إدارة المشاريع بتعليم نجران المهندس مشبب آل دويس، أنه تم استلام ثلاثة مشروعات بتكلفة ٢٤ مليون ريال هي مدرسة حبونا الابتدائية بمبلغ ١٠ مليون ريال، ومدرسة محمد الفاتح الثانوية بتكلفة ١٠ مليون ريال، إلى جانب استلام مشروع استكمال الابتدائية الثانية والثلاثون بحي الاثايبة بمبلغ ٤ مليون ريال.// انتهى //09:29ت م