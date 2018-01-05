ولنجتون 18 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 05 يناير 2018 م واساجتاحت عاصفة شديدة منطقة نورث أيلاند في نيوزيلندا، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل وإجبار السلطات على إجلاء السكان من المناطق المنخفضة.وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في نيوزيلندا اليوم الجمعة، أن العاصفة التي بدأت أمس قد تستمر في التسبب في دمار مع توجهها جنوبًا صوب العاصمة ولنجتون.ودعت السلطات المحلية في بلدة كايوا الساحلية جنوب مدينة أوكلاند، السكان إلى الرحيل بعد أن غمرت موجات مد شديدة الأراضي الواقعة على امتداد الساحل.// انتهى //09:44ت م