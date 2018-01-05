الرياض 18 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 05 يناير 2018 م واسنظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة التجارة الإلكترونية محاضرة بعنوان " التجارة الإلكترونية .. الاستثمار الواعد" .وفي بداية المحاضرة, بين رئيس لجنة التجارة الالكترونية يزيد الطويل أن اللجنة تعمل على تسليط الأنظار تجاه التجارة الإلكترونية كقناة استثمارية مستقبلية واعدة سواء لرواد الأعمال أو المستثمرين من خلال التوعية والتثقيف في الغرفة وخارجها عبر المحاضرات وورش عمل متخصصة لمساعدة الشباب على الانخراط في مثل هذه المجالات السريعة النمو لدعم خطة التحول الرقمي التي تعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030.من جهته أكد الشريك والإداري في المجموعة الدولية رائد فنتشرز المهندس طلال الأسمري, أن التجارة الإلكترونية ترتفع بمعدلات غير مسبوقة، مفيداً أن هناك نوعان من الشركات في عالم التجارة والأعمال اليوم هما النوع التقليدي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة والنوع الابتكاري من الشركات التقنية, ويختلفان كلياً في طريقة النمو ونوع المخاطر وطرق النمو ولا يوجد نوع منها نطلق عليه أنه النوع الخاطئ والآخر هو الصحيح لكننا ببساطة نستطيع القول أن النوع الابتكاري يتجه إلى التصاعد واختطاف الفرص وتحقيق النمو بمعدلات ضخمة .وأشار الأسمري إلى العديد من الأمثلة على النوع الابتكاري التي تأسست برأسمال لا يتعدى بضعة آلاف من الدولارات وحققت خلال عمر قصير جداً مليارات الدولارات وهذه الخاصية لا تتوافر في النمط التقليدي من المنشآت, مقدماً النصيحة للشباب الراغبين في تأسيس الأنشطة الابتكارية بضرورة التفرغ الكامل للنشاط الذي يختاره والتركيز على خططه المدروسة بعناية قائلاً - شركات رأس المال الجريء لا تستثمر مع غير المتفرغين لكنني لا انصح الشباب بترك أعمالهم الوظيفية إلى التفرغ في هذا النشاط إلا في الوقت المناسب والمرحلة الصحيحة من الاستعداد .وأوضح أن سلسلة الإمداد في التجارة الالكترونية تتطلب قواعد وبنيات ضرورية تتمثل في وجود العميل , المتجر الالكتروني , الدفع الآمن , التخزين , والتجهيز , والنقل والتوزيع, مبيناً أن الاستثمارات الجديدة القادمة إلى السعودية ستكون أكبر بكثير من تلك التي نشاهدها اليوم متوقعاً توالد وتكاثر العديد من الصناديق الجديدة على نمط الاستثمار الجريء .// انتهى //10:02ت م