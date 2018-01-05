الكويت 18 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 05 يناير 2018 م واسيلتقي مساء اليوم الجمعة، منتخبا عمان والإمارات في استاد جابر الدولي لتحديد بطل النسخة الـ 23 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، المقامة حاليًا في دولة الكويت.وستنطلق ركلة بداية المباراة النهائية لبطولة (خليجي 23) عند الساعة الخامسة والنصف مساء وسط حضور جماهيري كبير مرتقب من البلدين لاسيما بعد تخصيصهما رحلات جوية إضافية لنقل الجماهير إلى الكويت.ويدخل المنتخب العماني المباراة وعينه على لقبه الثاني في تاريخ بطولات الخليج، فيما يدخلها المنتخب الإماراتي راغبًا بإضافة لقب ثالث في رصيده.يذكر أن الفريقين تقابلا 21 مرة في بطولات كأس الخليج كان أخرها في دور المجموعات من البطولة الحالية، فاز المنتخب الإماراتي خلالها 12 مرة فيما فاز المنتخب العماني ثلاث مرات وتعادلا في ست مباريات, وتأهل المنتخب العماني للمباراة النهائية بعد تصدره المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، ثم فوزه على البحرين في مواجهة نصف النهائي بهدف نظيف، كما تأهل الأبيض الإماراتي إلى النهائي بعد أن حل ثانيًا في المجموعة الأولى، وفاز على المنتخب العراقي بركلات التجريح في الدور قبل النهائي.// انتهى //10:04ت م