جاكرتا 18 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 05 يناير 2018 م واسقتل 12 شخصًا إثر انقلاب عبارة قبالة إقليم "سومطرة الجنوبية" في إندونيسيا، بينما لا يزال شخص في عداد المفقودين حسب مسؤول إنقاذ إندونيسي.وقال رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ محمد سيوجي، إن العبارة غرقت بعد اضطراب حركة الملاحة البحرية بشكل خطير بينما كانت تبحر من "بانيواسين" الى "باليمبانج" يوم الأربعاء الماضي.وأضاف أنه تم العثور على قتيلين يوم وقوع الحادث بينما تم انتشال جثث الضحايا العشر الآخرين أمس الخميس وصباح اليوم، عقب عملية بحث، مشيرًا إلى أن شخصًا لا يزال في عداد المفقودين.// انتهى //10:06ت م