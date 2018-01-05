القاهرة 18 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 05 يناير 2018 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الإسرائيلية على قطاع غزة.وأبرزت صحف الجمعة في الإطار ذاته، إدانة الاتحاد الأوروبي مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المدانين في جرائم قتل تصفها إسرائيل بالإرهابية.وسلطت صحف الصباح الضوء على دعوة الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة اليوم لبحث الاحتجاجات الجارية في إيران.وعرجت على تطورات الأوضاع في الأراضي السورية، لافتة الانتباه إلى مقتل 28 شخصًا إثر قصف روسي على الغوطة الشرقية.ونوهت صحف هذا اليوم بجهود القوات المسلحة المصرية في القضاء على الإرهاب، مبرزة تمكن قوات الجيش من مقتل إرهابيين وضبط أخرين بوسط سيناء.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن مقتل وإصابة 36 شخصًا في هجوم انتحاري بالعاصمة الأفغانية كابول.// انتهى //10:23ت م