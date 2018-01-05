سـول 18 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 05 يناير 2018 م واسوافقت كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية على عقد محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في سول اليوم الجمعة، وسط توقعات بأن تكون مشاركة بيونج يانج المحتملة في دورة الألعاب الأولمبية في سول الشهر المقبل في مقدمة جدول الأعمال.وقالت الوزارة، إن بيونج يانج قبلت دعوة من سول لإجراء محادثات في قرية بانمونجوم الحدودية المشتركة.وذكرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أن "كوريا الشمالية قبلت اليوم بمقترحنا لعقد محادثات رفيعة المستوى في دار السلام بقرية بانمونجوم الحدودية في التاسع من الشهر الجاري، حيث اتفقنا على التشاور حول تفاصيل عملية عقد المحادثات عبر مستندات متبادلة".ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن المتحدث باسم وزارة الوحدة بيك تيه-هيون قوله، إن الشمال أخطر جانبنا بخصوص المحادثات المشتركة وذلك في غضون الساعة 1016 قبل الظهر (بالتوقيت المحلي).وأضاف أن موضوع المحادثات سيكون مسألة تحسين العلاقات بين الكوريتين، موضحًا أن الموافقة جاءت في رسالة باسم رئيس لجنة السلام والوحدة الوطنية في كوريا الشمالية لي سون-كوان مرسلة إلى وزير الوحدة الكوري الجنوبي جو ميونج-كيون. وستكون تلك المحادثات هي الأولى بين الحكومتين منذ أكثر من عامين، وتأتي بعد أن تبادل الجانبان أغصان الزيتون.// انتهى //10:33ت م