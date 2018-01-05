يانغون 18 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 05 يناير 2018 م واسلقى ستة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر إثر وقوع انهيار أرضي في منجم لليشب بولاية كاتشين الميانمارية مساء أمس، وفقًا لما ذكرته وزارة الإعلام، اليوم الجمعة.ووقع الانهيار الأرضي بسبب انهيار مقلب نفايات ارتفاعه 45 مترا وطوله حوالي 61 مترًا تشكل من نفايات أعمال حفر قامت بها إحدى شركات التعدين.يذكر أن حوادث التعدين شائعة الحدوث في منطقة خباكانت للتعدين، وتحدث معظم الوفيات نتيجة الانهيارات الأرضية.// انتهى //10:34ت م