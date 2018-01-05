طرابلس 18 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 5 يناير 2018 م واسأعلن مصرف ليبيا المركزي، ارتفاع مصروفات الموزانة الاستيرادية 3 مليارات دولار العام الماضي، مُسجلة 15 مليار دولار في العام 2017، مقابل 12 مليار دولار في العام 2016، فيما بلغ إجمالي الإيرادات النفطية 14 مليار دولار .وذكر المصرف المركزي، في بيان رسمي صدر عن إيرادات النقد الأجنبي واستخداماته خلال العام الماضي، أن "مصروفات تغطية الاعتمادات المستندية، والمستندات برسم التحصيل، وحوالات الدراسة والعلاج على الحساب الخاص لدى المصارف التجارية بلغت 6ر6 مليار دولار" ، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية .// انتهى //19:42ت م