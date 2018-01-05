باريس 18 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 05 يناير 2018 م واسالتقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في باريس، اليوم، معالي وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.حضر اللقاء معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية الدكتور خالد العنقري، ونائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل.// انتهى //19:46ت م