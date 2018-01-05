طرابلس 18 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 5 يناير 2018 م واسأكدت المنظمة الدولية للهجرة إسهاماتها خلال العام 2017م في تحسين إيصال المياه لأكثر من 47 ألف شخص في ليبيا .وأوضحت المنظمة، فى بيان لها اليوم أنها ساعدت في إيصال المياه لمواطنين في ليبيا عن طريق إعادة تأهيل 37 بئر مياه وحفر بئرين جديدين في عدة أحياء بمدينتي سبها والقطرون .وتأتي إسهامات المنظمة الدولية في إطار برنامج قسم دعم استقرار المجتمع الخاص بها الذي يحمل عنوان “معًا نبني من جديد”، ويتضمّن تزويد الآبار بمضخّات كهربائية جديدة للتمكين من الإمداد بالمياه المحلية .وكانت المنظمة الدولية للهجرة، قد أعلنت في يوليو الماضي، عن أعمال إعادة تهيئة آبار المياه اعتمدت على تمويلٍ مقدم من الاتحاد الأوروبي، ونفذتها شركات محلية، بالتنسيق مع السلطات المحلية وعلى وجه الخصوص شركة المياه ومعالجة النفايات المالكة للآبار .// انتهى //19:46ت م