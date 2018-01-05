محايل 18 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 05 يناير 2018 م واسأوقفت بلدية محايل عسير أمس استحواذ عدد من المواطنين على مساحة 470 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التابعة للمحافظة , بعد أن قام عدد من المحدثين بعمل حواجز ترابية وغرف وشبوك.وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة ، وذلك بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعدي على الفور.// انتهى //20:26ت م