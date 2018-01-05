عام / إيقاف التعدي على 470 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية بمحايل عسير
الجمعة 1439/4/18 هـ الموافق 2018/01/05 م واس
محايل 18 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 05 يناير 2018 م واس
أوقفت بلدية محايل عسير أمس استحواذ عدد من المواطنين على مساحة 470 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التابعة للمحافظة , بعد أن قام عدد من المحدثين بعمل حواجز ترابية وغرف وشبوك.
وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة ، وذلك بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعدي على الفور.
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20:26ت م