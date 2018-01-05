مكة المكرمة 18 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 05 يناير 2018 م واسبلغ عدد الطلاب والطالبات المصنفين كموهوبين على مستوى إدارة تعليم مكة لهذا العام 3119 طالباً وطالبة؛ حيث توزع الطلاب على المدارس التي حوت فصولاً للموهوبين والتي جمعت 501 طالب ،فيما جاءت الأعداد الباقية على المدارس التي لا يوجد بها فصول موهوبين فيما يُنفذ فيها مشروع الموهوبين المدرسي.وقدمت إدارة الموهوبين بتعليم مكة للموهوبين والموهوبات عددًا من البرامج الإثرائية والنوعية بينها التفكير المستقبلي والباحث الصغير والبحث العلمي وسلم الإبداع ، كما التحقوا بعدد من البرامج النوعية مثل برنامج " kagn " لجميع معلمي مدارس الموهوبين ومعلمي مدارس فصول الموهوبين وبرنامج الأساسي والمتقدم لمنسوبي مدارس مبادرة فصول الموهوبين حيث حقق موهوبو تعليم مكة عدة إنجازات في المسابقات التي شاركوا فيها.قسما شاركت الموهوبات في البرامج الوزارية للموهوبات، حيث شاركت 2000 طالبة في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين. بينما استفادت 4314 طالبة من مشروع الاولمبياد الوطني للإبداع العلمي " إبداع 2018 " خلال مرحلة إدخال المشاريع " 517 " ، كما تم تفعيل برامج خارج الدوام قدمتها منسوبات إدارة الموهوبات دعما لتمكين الطالبات من اكتشاف مواهبهن وصقلها، كما باشرت الإدارة على برامج التسريع وافتتحت مركزا للموهوبات تم خلاله خدمة 500 طالبة.// انتهى //20:32ت م