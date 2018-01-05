جدة 18 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 05 يناير 2018 م واساستهل معرض شباب الأعمال التاسع بجدة تحت شعار "بشبابنا نحقق رؤيتنا" فعالياته اليوم بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات من خلال تقديم دورة القيمة المضافة والإدارة المالية بمشاركة رئيس الحسابات والخزينة بالبنك الأهلي التجاري الدكتور طلال الجديبي ، وحضرها مختلف ممثلي الإدارات المالية في مختلف القطاعات وأصحاب الأعمال .فيما تطرق مدير فرع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بجدة حمزة بن علي الغبيشي من خلال ورشة عمل عن دور الهيئة وعنايتها بتنظيم قطاعات الإعلام المرئي والمسموع في المملكة في كافة جوانب البث والإنتاج والتوزيع عبر كافة الوسائل التقليدية والجديدة ، مشيراً إلى نهوض الهيئة بتقنين وتنظيم المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وذلك وفق رؤيتها المتمثلة في إنشاء صناعة إعلام قادرة على منافسة أفضل الاسواق الإعلامية على مستوى المنطقة .ونوه بأن الهيئة تسعى من التواجد في هذا المعرض الى الالتقاء بالشباب والاستماع الى ارائهم والتعرّف على الصعوبات التي قد تواجههم للعمل على حلها وتجاوزها وتذليلها مع حرص الهيئة على توجيه الشباب للبدء في مشاريعهم الاعلامية لدعمهم بشكل خاص وتطوير قطاع الاعلام بشكل عام .كما تناول رسالة الهيئة المتمثلة في اقتراح ومراقبة وتطبيق السياسات التنظيمية وإدارة تراخيص الإنتاج واستيراد وبث وتوزيع المحتوى بكافّة الصيغ وبكافة الخدمات المتعلقة بها دعم تطوير القطاع الإعلامي في المملكة توجيه الرأي العام وحمايته من أي محتوى ضار قد تقدمه وسائل الإعلام إلى جانب التركيز على تنظيم الإعلام السعودي بجميع أشكاله وحماية الجمهور من المحتوى الضار ومساندة إنتاج المحتوى الايجابي وتنمية القطاع الإعلامي السعودي بنجاح مع زيادة حجم السوق الإعلامية السعودية ودعم وتقليص مخاطر الأعمال التي تواجهها الشركات الإعلامية المحلية .وتناول المطور والخبير التقني محمد طيار في ورشة عمل تحويل الفكرة إلى تطبيق وسط مشاركة فاعلة من رواد الأعمال الذين يرغبون في تطوير أداء أعمالهم وكسب التجارب التي تعينهم على التنويع في مشاريعهم وتسويقها بشكل فاعل ، في حين قدم نائب الرئيس للتسويق والمسؤولية المجتمعية لمجموعة سدكو القابضة عمرو باناجه الإدارة المالية لرواد الأعمال .واشتملت فعاليات المعرض على جلسة علمية خصصت للمحتوى المحلي وتوطين الصناعات العسكرية التي أدارها رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة إبراهيم بترجي بمشاركة مدير إدارة تطوير الاستثمار بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس عبدالرحمن الدجين ومدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي اللواء المهندس عطية المالكي وعضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة رائد الطيار والرئيس التنفيذي لشركة المقطورة الدولية أيمن الجبرتي .في حين خصص المعرض لقاءً عن دور الشباب السعودي في برامج التبادل المعرفي والثقافي الدولية بتواجد مستشار إدارة الخلافات التجارية ببوابة التراضي المالية روزانة الطيار والرئيس التنفيذي لمجموعة تشافي الطبية الدكتور سعيد الدوسري وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور عابد العطوي ومشرف التعليم الالكتروني بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية جيهان على الله ومنسقة أعمال ولجان الجودة وسلامة المرضى بمستشفى الانصار بجدة رزان البرقاوي .واستعرض ضمن فعاليات معرض شباب الأعمال المحامي خالد سامي أبو راشد في جلسة علمية حقوق المرأة العاملة ومشروع نظام مكافحة التحرش الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - ، ويعد تشجيعًا للمرأة السعودية بأن تمارس حقوقها المشروعة ، وألا تخشى من أحد فيما هي تمارس مهامها وتؤدي واجباتها في كل مجال من مجالات الحياة العامة في المملكة .من جانبه أكد عضو لجنة شباب الأعمال بالغرفة مدير معرض شباب الأعمال التاسع خالد عبادي أن المعرض في نسخته التاسعة يضم منظومة من المبادرات لتجسيد عناصر الإبداع والبحث عن التألق والمضي في دروب النجاح وذلك ضمن رسالته نحو تشجيع شباب الأعمال وإتاحة الفرصة للمجتمع الاقتصادي للتعرف على منتجات وخدمات مشاريع الشباب والشابات ودعمها حتى تكون هناك منشآت مؤهلة للمنافسة محلياً وعالمياً ، وترويج منتجات وخدمات الشباب للمستهلك والمستثمر وتثقيف شباب وشابات الأعمال من خلال الندوات والمحاضرات التي يحفل بها المعرض .وأشار إلى أن المعرض يلعب دوراً فاعلاً في حثِّ الشباب على طرح أفكارهم وأخذ زمام المبادرة فيها ، وعرض التجارب الشابة الناجحة للاستفادة منها وصولاً إلى التعرُّف على ما تقدِّمه الجهات الممولة لدعم المشاريع الواعدة لافتاً الانتباه إلى المشاركات الكبيرة التي استقبلها المعرض وتدعو للفخر والاعتزاز من رواد ورائدات الأعمال بالمملكة الذين لا يرضون إلا بصعود منصات التألق والإبداع ، والتنافس في تقديم المشاريع المتميزة والفريدة .واستعرض تاريخ المعرض منذ إنشاءه ، والعناوين التي حملها بداية من "انطلاقات" و"يداً بيد" و"طاقات وطن" و"شبابنا والنعم" وصولاً إلى شعاره وعنوانه في النسخة التاسعة " بشبابنا نحقق رؤيتنا " لافتاً إلى أن المعرض استقبل مشاركات كبيرة تدعو للفخر والاعتزاز من رواد ورائدات الأعمال بالمملكة الذين لا يرضون إلا بصعود منصات التألق والإبداع ، والتنافس في تقديم المشاريع المتميزة والفريدة مشيراً إلى أن معرض شباب الأعمال التاسع بجدة تحت شعار "بشبابنا نحقق رؤيتنا" ، يهدف المعرض لتوفير بيئة تواصل فضلاً عن إتاحة الفرصة لعرض المشاريع الشبابيَّة الناشئة وإبرازها للمجتمع وتبادل ونقل التجارب الناجحة ، لرواد الأعمال التي نجحوا من خلالها في أن يصبحوا روادا للأعمال .// انتهى //20:33ت م