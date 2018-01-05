الداير بني مالك 18 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 05 يناير 2018 م واستفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الدكتور محمد الأمين بن خطري الطالب, أمس عددًا من مرافق الوزارة بمحافظة الداير بني مالك ، وشملت الجولة زيارة لمركز الدعوة في المحافظة , حيث قدم مدير المركز سلمان المالكي شرحًا لبرامج المركز الدعوية والفعاليات التي ينفذها بالمحافظة ومراكزها.كما تفقد إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة ، مستمعاً إلى عرض من مدير الإدارة يحيى بن حسن المالكي عن أبرز المتطلبات التي تحتاجها الإدارة ومنسوبيها ، فيما بحث الدكتور الطالب مع محافظ الداير بني مالك عبد الله بن علي الحمدي , سبل التعاون بين الشؤون الإسلامية والمحافظة وذلك لتيسير الجولات الدعوية التي يقوم الدعاة بها وكذلك لتحقيق كل ما تحتاجه إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة لتنفيذ مهامها من بناء المساجد وصيانتها وترميمها.وتضمنت الجولة برنامجًا دعويًا في عدد من مساجد وجوامع محافظة الداير بني مالك بمشاركة عدد من الدعاة بالفرع ، حيث تنوعت موضوعاتها لتشمل أهمية الصلاة وتربية الأبناء وأخطار المخدرات على الفرد والمجتمع والتحذير من الأفكار الضالة والمنحرفة.// انتهى //21:17ت م