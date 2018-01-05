جدة 18 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 05 يناير 2018 م واسنفذ مركز التأهيل الشامل للإناث بمحافظة جدة التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة 69 برنامجاً لتحسين وتطوير حياة ذوي الإعاقة خلال الربع الأول من العام الحالي ١٤٣٩هـ والتي تشمل مختلف الأنشطة تحت مظلة قسم البرامج والأنشطة بالمركز ، إلى جانب مراعاة المساهمة في اشباع حاجات هذه الشريحة الغالية من المجتمع النفسية وتحقيق وسائل الترفيه وفق إطار صحيح ومتكامل.ويتعامل المركز مع ارتباط اهداف مختلف الأنشطة المقدمة بالأهداف التربوية والتطويرية ، حيث حقق على ضوء ذلك وبالتعاون مع فريق العمل انجازات في المجالات الثقافية والاجتماعية والترفيهية والرياضية وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والجهات التطوعية.ويهتم المركز بتطوير وتثقيف الكادر الوظيفي من خلال مشاركة الجميع بالدورات التدريبية التي تسهم بدورها في تطوير مهارات الموظف وتحقيق لرؤية واستراتيجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.// انتهى //21:19ت م