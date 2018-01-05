الرياض 18 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 05 يناير 2018 م واستأهل فريق النصر يتأهل إلى دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه على نظيره الزلفي 2-0 في اللقاء الذي جمعهما الْيَوْمَ على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن دور الـ32 للمسابقة.وسجل هدفي النصر محمد السهلاوي والبرازيلي ليوناردو بيريرا عند الدقيقتين 69 , 83 .وسيلاقي النصر في الدور المقبل الفريق الفائز من لقاء الرائد والنهضة الذي سيقام غداً.// انتهى //21:20ت م