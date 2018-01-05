رياضي / النصر يتأهل إلى دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
الجمعة 1439/4/18 هـ الموافق 2018/01/05 م واس
الرياض 18 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 05 يناير 2018 م واس
تأهل فريق النصر يتأهل إلى دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه على نظيره الزلفي 2-0 في اللقاء الذي جمعهما الْيَوْمَ على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن دور الـ32 للمسابقة.
وسجل هدفي النصر محمد السهلاوي والبرازيلي ليوناردو بيريرا عند الدقيقتين 69 , 83 .
وسيلاقي النصر في الدور المقبل الفريق الفائز من لقاء الرائد والنهضة الذي سيقام غداً.
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21:20ت م