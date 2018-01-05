بيروت 18 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 05 يناير 2018 م واسزار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد اليعقوب اليوم رئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال سليمان تخللها عرض للتطورات العامة.كما زار السفير وليد اليعقوب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.وجرى خلال الزيارتين بحث العلاقات الثنائية بين المملكة ولبنان، بالإضافة إلى آخر المستجدات في المنطقة .// انتهى //21:58ت م