الكويت 18 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 05 يناير 2018 م واسحقق المنتخب العُماني بطولة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين لكرة القدم بفوزه على المنتخب الإماراتي 5-4 بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على إستاد جابر الدولي بالعاصمة الكويتية الكويت.وتمكن الحارس العماني فايز الرشيدي من قيادة بلاده نحو اللقب الخليجي بعد تألقه في التصدي لكرة الجزاء التي نفذها عمر عبدالرحمن في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني ، وواصل التألق في ركلات الترجيح من خلال التصدي للركلة الخامسة للإمارات التي نفذها أيضاً نفس اللاعب ويمنح بلاده لقبها الخليجي الثاني بعد الأول الذي حققته في سلطنة عمان عام 2009م وبركلات الترجيح أيضاً أمام المتتخب السعودي ، فيما فشل المنتخب الاماراتي في إحراز اللقب الخليجي للمرة الثالثة في تاريخه.// انتهى //22:00ت م