المدينة المنورة 19 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 06 يناير 2018 م واسأصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة 1029 رخصة جديدة للمحلات التجارية خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري, فيما بلغ إجمالي الشهادات الصحية التي تم إصدارها أو تجديدها خلال الفترة ذاتها 11980 شهادة صحية.وأوضح مدير الإدارة العامة للصحة والوقاية البيئية بوكالة الخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس أحمد البعداني, أنه تم إصدار 1598 رخصة بشكل فوري عبر بوابة "بلدي" للخدمات البلدية, في حين تضمنت الرخص التي تم إصدارها وتجديدها عبر البلديات الفرعية بالمدينة المنورة 407 رخصة أصدرت في نطاق بلدية الحرم, و972 رخصة في نطاق بلدية العوالي, و601 رخصة في بلدية العقيق, و683 رخصة في بلدية أحد, و525 رخصة في بلدية العيون, و637 رخصة في بلدية البيداء .فيما بلغ إجمالي الرخص التي أصدرتها بلدية العاقول 114 رخصة, في حين أصدرت بلدية مركز الصويدرة رخصاً تجارية لـ 11 محلاً تجارياً, إضافة إلى 23 رخصة مماثلة أصدرتها بلدية أبيار الماشي.// انتهى //09:08ت م