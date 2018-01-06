القطيف 19 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 06 يناير 2018 م واسنفذ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة القطيف 6361 برنامجاً خلال الربع الأول من العام الحالي.وبين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المهندس مشعل الاحمري, أن عدد المستفيدين من هذه البرامج بلغ أكثر من 350 ألف شخص، حيث نفذت إدارة توعية الجاليات من خلال مشروع خير الهدي 23 حلقة قرآنية لتصحيح التلاوة للجاليات بالشراكة مع جمعية التحفيظ، و75 درسا علمياً، و145 كلمة وعظيه، و82 محاضرة، و44 درساً في مجال تعليم اللغة العربية، وترجمة 82 خطبة جمعة بلغات مختلفة، و166 قافلة دعوية، و5 لقاءات علمية، في حين بلغ عدد المهتدين الجدد للإسلام 9 أشخاص، و127 متابعة للمهتدين الجدد، و146 درساً لغير المسلمين ضمن مشروع بلغني الإسلام.وأفاد أن المكتب أقام ضمن مشروع ضياء الرامي إلى نشر العلم الشرعي ودعوة المجتمع المحلي, 28 محاضرة شرعية، و39 درساً علمياً، و70 كلمة وعظيه، مشيراً إلى أنه ضمن مشروع مداد الذي يستهدف تعزيز وتنمية مهارات المعلمين نفذ المكتب 19 معرضاً دعوياً في المدارس، ودورة تدريبية لمعلمي التربية الإسلامية، وعقد المكتب ديوانيتين ولقاءً واحداً لهم.كما نظم المكتب 22 منشطاً رياضي ترفيهيا، و18 كلمة، و18 مسابقة ثقافية متنوعة في إطار البرامج الشبابية التي ينفذها المكتب لشباب المنطقة، كما عقد المكتب اتفاقية شراكة مع تعليم المنطقة ممثلة بمكتب التعليم بمحافظة القطيف، إضافة إلى إقامة لقاء شهري ترفيهي للموظفين.وأشاد مدير المكتب راشد بن سعيد الهاجري بالجهود الكبيرة التي بذلها موظفو المكتب والدعاة والمتعاونين والمتطوعين في تنفيذ هذه المناشط، مؤكداً أهمية الاستمرار في تنفيذ ما تم رسمه في خطط الإدارات والأقسام، وتقديم المزيد من البرامج والمبادرات التي تستهدف مختلف فئات المجتمع والجاليات المقيمة بالمحافظة، مثمناً دعم المحسنين وأهل الخير الذين كان لهم الفضل في استمرار هذا العطاء المتنوع.// انتهى //09:16ت م