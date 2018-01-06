طرابلس 19 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 06 يناير 2018 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة بالأوضاع الأمنية العسكرية، متحدثة عن عودة الهدوء إلى منطقة رأس إجدير الحدودية مع تونس بعد اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة لحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي وقوات تابعة للجيش الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر، استمرت يومين.ونقلت صحف السبت تحذير المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا من أن الاعتداء على مدينة زوارة (شمال غرب)، قد تكون "بادرة حرب أهلية عرقية لا تخدم الوطن"، وتحميله حكومة الوفاق الوطني، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المسؤولية الكاملة لما يحدث في المدينة".ونوهت صحف الصباح بتحسن الأوضاع الأمنية في بنغازي بعد اكتمال تحريرها من الجماعات الإرهابية المسلحة.ونقلت تصريحات آمر الغرفة الأمنية المركزية ببنغازي الكبرى، اللواء ونيس بوخمادة، أنَّ الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي تشهد تحسنًا كبيرًا، وإشارته إلى أنَّ الأجهزة الأمنية تبذل جهودًا كبيرة في سبيل تثبيت الأمن بالمدينة.ونقلت صحف اليوم بيان المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، بأنها ساهمت خلال العام 2017 في تحسين إيصال المياه لأكثر من 47 ألف شخص في ليبيا، بعدة مدن بالقطرون وسبها والجنوب، وإيضاحها بأن إسهامات المنظمة تلك تأتي في إطار برنامج قسم دعم استقرار المجتمع الخاص بالمنظمة الدولية للهجرة الذي يحمل عنوان «معًا نبني من جديد».وعرجت الصحف على تصريحات وزير خارجية نيجيريا الاتحادية جيفري أونيما، ودعوته الحكومة الليبية والاتحادين الإفريقي والأوروبي للنظر إلى قضية المهاجرين غير الشرعيين كقضية إنسانية وليست جنائية، لأن المعاناة التي يعيشوها تتطلب النظر إليهم من منطلق إنساني بحت.وشجبت صحف ليبيا مجددًا إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن صاروخ بالستي فوق منطقة نجران جنوب المملكة العربية السعودية، ووصفها ذلك بتهديد أمن وسلامة المواطنين في المملكة، واتهامها إيران باستمرارها في سلوكها الهادف لزعزعة أمن واستقرار أمن دولة المنطقة العربية من خلال دعمها الجماعات الانقلابية في اليمن.// انتهى //09:22ت م