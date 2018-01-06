حائل 19 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 06 يناير 2018 م واسبلغ مجموع الأعمال والجولات الدعوية والمحاضرات والنشرات والكتب والهدايا والمناشط والمعارض والدورات التدريبية التي نفذها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل خلال الربع الأول من العام الحالي 8625 عملاً.وشملت الأعمال الدعوية والمناشط التي نفذها المكتب, إسلام 27 مقيماً من جنسيات مختلفة, وإقامه 97 درساً علمياً, و 36 لقاء دعويا للجاليات, و 120 جولة دعوية, و 15 محاضرة, و 20 دورة علمية, و 162 كلمة, إضافة إلى دورة تدريبية واحدة ومعرض دعوي.كما شملت المناشط, توزيع 621 مصحفاً, و 47 هدية دعوية, و 1662 نشرة توعوية, و 228 مادة صوتية, و 4688 كتاباً, و 900 وجبة غذائية.// انتهى //09:31ت م