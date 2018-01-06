بكين 19 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 06 يناير 2018 م واسأعلن ممثل كوريا الشمالية لدى اللجنة الأولمبية الدولية اليوم، أن بلاده ستشارك "على الأرجح" في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية الشهر المقبل، بحسب ما أفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.وذكرت الوكالة، أن ممثل كوريا الشمالية لدى اللجنة الأولمبية الدولية، تشانغ اونغ، أعطى هذا التصريح المقتضب للصحافيين خلال تواجده في مطار بكين الدولي.// انتهى //09:32ت م