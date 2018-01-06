أوتاوا 19 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 06 يناير 2018 م واساصطدمت طائرتان كنديتان على أرض مطار بيرسون الدولي بتورونتو، وهو المطار الأكثر ازدحامًا بالطائرات في كندا، بحسب المتحدثة باسم هيئة المطار بيفرلي ماكدونالد، اليوم السبت.وقالت ماكدونالد في بيان لها، إن طائرة من طراز بوينج تابعة لشركة "ويست جيت" كانت وصلت المطار وعلى متنها 168 راكبًا وستة من طاقمها، واصطدمت بطائرة أخرى تابعة لشركة صن وينج الكندية كانت بالانتظار، موضحة أن الاصطدام أدى إلى نشوب حريق قامت فرق الإطفاء بإطفائه دون حدوث أية إصابات بين الركاب.// انتهى //09:38ت م