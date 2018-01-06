مكسيكو سيتي 19 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 06 يناير 2018 م واسأعلنت الشرطة المكسيكية العثور على خمسة رؤوس بشرية وضعت فوق سيارة في ولاية فيراكروز وإلى جانبها رسالة من عصابة للإتجار بالمخدرات .وذكر مصدر إعلامي خارجي، اليوم السبت، أن المكسيك تشهد زيادة في أعمال العنف المرتبطة بالإتجار في المخدرات، حيث بلغ عدد ضحايا الاشتباكات بين العصابات أكثر من 23 ألف شخص في العام الماضي. وارتفعت جرائم القتل في ولاية فيراكروز بنحو 35 في المئة خلال نوفمبر من العام الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من 2016.// انتهى //09:58ت م