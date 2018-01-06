القاهرة 19 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 06 يناير 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، اجتماعات اللجنة العربية السداسية المعنية بتطورات قضية القدس، التي تعقد في وقت لاحق اليوم بالعاصمة الأردنية عمّان، لبحث القرار الأمريكي بشأن القدس.وتابعت صحف السبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية سراح الفلسطينية نور التميمي والمتهمة بالاعتداء على جنديين إسرائيليين.ونشرت صحف الصباح مقتل 40 إرهابيًا من تنظيم داعش الإرهابي خلال الغارات الجوية التي شنها الطيران العراقي جنوب غرب كركوك.وعرجت على استعداد قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية لمعركة تحرير الحديدة من سيطرة الميليشيات الحوثية.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن الطقس السيئ الذي شهدته عدة محافظات مصرية.// انتهى //10:20ت م