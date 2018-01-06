نيامى 19 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 06 يناير 2018 م واسعيّن رئيس النيجر محمدو يوسفو، يوم أمس، الجنرال أحمد محمد رئيسًا لأركان القوات المسلحة النيجرية ليحل مكان الجنرال سيني غاربا الذي شغل المنصب منذ 2011، حسبما ذكرت الحكومة في بيان.وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن الجنرال محمد عيّن رئيسًا للأركان العامة للجيوش ليحل محل الجنرال سيني غاربا الذي سيتقاعد.وأشاد الرئيس بالجنرال بغاربا وبالخدمات التي قدمها لبلاده. وكان الرئيس يوسفو قد وعد خلال خطاب متلفز بمناسبة العام الجديد بأن يعزز في 2018 الجيش النيجري الذي يواجه جماعات إرهابية مسؤولة عن هجمات دموية ومتكررة.يشار إلى أن النيجر، أحد أفقر بلدان العالم الواقع في منطقة الساحل الإفريقي، التي تعاني من نشاط جماعات إرهابية ومهربين إضافة إلى أزمة مهاجرين.// انتهى //10:27ت م