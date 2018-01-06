الرياض 19 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 06 يناير 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الْيَوْمَ الحفل الختامي لبطولة الرياض لجمال الخيل العربية الأصيلة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام بمركز اللزاز للفروسية بالرياض وتنافس فيها أكثر من 300 رأس من الخيل من مختلف الفئات والأعمار .وكرم سموه في نهاية الحفل القائمين على البطولة ، كما تسلم هدية تذكارية من رئيس اللجنة المنظمة للبطولة اللواء محمد المعود بهذه المناسبة.عقب ذلك قام سموه بزيارة المعرض الفني المتخصص بلوحات الخيل المصاحب للبطولة وشاهد ما يضمه من لوحات لفنانات سعوديات ، مبدياً سموه إعجابه بما شاهده من مشاركات مميزة .وقال سمو أمير منطقة الرياض في تصريح عقب الجولة : "لا شك أن المرابط التي شاركت بهذه المناسبة مرابط عريقة ، كما أشيد بالعمل والجهد الذي شاهدته سواء من خلال المنظمين أو المشاركينالذين ساهموا في تجهيز المكان والتواصل مع الجميع واعتقد أنهم قدموا عملاً جيداً يشكرون عليه ، وكذلك أشكر اللواء محمد المعود الذي أظهر هذه المناسبة بشكل بارز وزملائه في كل جزء من المنافسة ، متمنياً لهم التوفيق ، وللفائزين الاستمرار في تقديم المزيد من العطاءات ، مطالباً الذين لم يحالفهم الحظ أن يواصلوا تحسين الأداء ليفوزوا في البطولات المقبلة .// انتهى //20:29ت م