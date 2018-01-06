حائل 19 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 06 يناير 2018م واسعقدت اللجنة الرئيسية لرالي حائل نيسان 2018 أمس اجتماعها الثالث بمقر عمليات الرالي لمناقشة مسار عمل اللجان والاستعدادات النهائية للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية .وأعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية مراحل السباق الأربع حيث تصل مسافة كافة المسارات إلى 1400 كيلو .وتأتي المراحل على النحو التالي : المرحلة الأولى الاستعراضية موقع "قرين عنز" البرية , والمرحلة الثانية مرحلة محافظة "بقعاء" , والمرحلة الثالثة مرحلة النفود الكبير ,والمرحلة الرابعة مرحلة محافظة "الغزالة" حيث تمر المراحل بتكوينات طبيعية مختلفة كالرمال والأودية والشعاب والأرض الصخرية في منطقة الحرة وتمر بجانب فوهات البراكين , فيما وصل عدد المتسابقين المسجلين بالاتحاد السعودي للسيارات للمشاركة في رالي حائل نيسان 2018 الدولي إلى 50 فريقاً للسيارات و10 للدراجات النارية شملت مشاركة موسعة خليجية وعربية ودولية , كما وصلت الفعاليات المصاحبة للرالي لـ 40 فعالية عائلية وشبابية .وأنهت اللجان الرئيسية والفرعية استعداداتها للحدث الرياضي الأضخم في رياضة السيارات في المملكة وصولاً للنسخة الثالثة عشر من رالي حائل نيسان الدولي .يذكر أن رالي حائل نيسان 2018 ينطلق خلال الفترة من 10 / 1 / 2018م إلى 20 / 1 / 2018م بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للرياضة وبإشراف فني من الاتحاد العربي السعودي للسيارات والدراجات النارية والاتحاد الدولي للسيارات FIA .// انتهى //20:56ت م