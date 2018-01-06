جيزان 19 ربيع الآخر 1439هــ الموافق 06 يناير 2018أكد مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر أن الأمر الملكي الكريم، جسّد بجلاء حرص قائد المسيرة المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما اللـــَّه - على كل ما يسهم في راحة المواطنين ودعم التنمية والرخاء والاستقرار الذي تنعم به المملكة منذ تأسيسها .وقال : إن الأمر الكريم جاء معززًا لخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها بلادنا المباركة في ضوء رؤية المملكة 2030 ، وللمساهمة في تخفيف الأعباء على المواطنين ، بهدف تلبية احتياجاتهم ، مؤكدًا أن توفير الحياة الكريمة ، ورغد العيش ، لكافة شرائح المجتمع السعودي ، تعد من أولويات واهتمامات قيادتنا الرشيدة .ونوه المهندس الجبر بالقرار الملكي بصرف مكافأة للعسكرين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة تقديراً للتضحيات الكبيرة التي قدمها ويقدمها الجنود المرابطون في الحد الجنوبي للدفاع عن الدين والوطن .ورفع مدير عام خدمات المياه بجازان باسمه ونيابة عن منسوبي الإدارة بكافة محافظات المنطقة الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة ، سائلًا المولى القدير أن يحفظ هذه البلاد الغالية من كل سوء ومكروه ، وأن يديم عليها أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما اللـــَّه -.// انتهى //20:59ت م