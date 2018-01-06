طرابلس 19 ربيع الآخر 1438ه الموافق 6يناير 2018 م واساستأنف معبر رأس جدير الحدودي اليوم عمله حيث تم السماح للمسافرين باستخدام المعبر بعد انتهاء الاشتباكات التي حصلت يوم أمس الجمعة عقب اتفاق بين الغرفة العسكرية بالمنطقة وآمر المنطقة العسكرية الغربية .وقال آمر معبر راس جدير الحدودي المكلف من الرئاسي حافظ غالي في تصريح صحفي : إن حركة العبور بين الجانبين الليبي والتونسي عادت إلى طبيعتها بعد فتح المعبر، موضحا أن الهدوء عاد من جديد بعد الاشتباكات التي شهدتها المنطقة يوم أمس .وأضاف أن القوات التي تقدمت باتجاه المعبر أخلت المنطقة، كاشفاً عن قرارات سيعلن عنها المجلس الرئاسي اليوم على خلفية تواصله مع الأفراد المكلفين بحماية المعبر.// انتهى //21:03ت م