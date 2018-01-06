الرياض 19 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 06 يناير 2018 م واستأهل فريقا الفيحاء والفيصلي إلى دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد تجاوزهما وبصعوبة القيصومة والوطني بنتيجة واحدة 3 ـ 2 وبعد التمديد أيضاً في دور الـ32للمسابقةففي حفر الباطن وعلى ملعب نادي الباطن حجز الفيحاء مقعده في دور الـ16 بفوزه الصعب على القيصومة 3 ـ 2 , حيث تقدم الفيحاء من ركلة جزاء عند طريق روني فرنانديز عند الدقيقة 62, وعند الدقيقة 80 تمكن القيصومة من معادلة النتيجة بواسطة اللاعب محمد السهلي , ليعود الفيحاء للتقدم مجدداً عند الدقيقة 86 بواسطة عبدالله المطيري , وبعدها بدقيقة واحدة تمكن القيصومة من معادلة النتيجة بواسطة لاعبه معاذ عدنان , لينتهي الشوط الثاني بالتعادل 2 ـ 2 , وتمدد المباراة لشوطين إضافيين تمكن من خلالها لاعب الفيحاء روني فرنانديز من ترجيح كفة فريقه بتسجيله الهدف الثالث لفريقه والثاني له عند الدقيقة 108 , لتنتهي المباراة بفوز وتأهل صعب للفيحاء.كما خطف الفيصلي بطاقة التأهل بصعوبة أيضاً وبنفس النتيجة 3ـ 2 على الوطني في الأشواط الإضافية بعد انتهى الشوطين الأصليين بالتعادل الإيجابي 2 ـ2 في اللقاء الذي جمعهما مساءاليوم على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك.وسجل الوطني أفضليته مبكراً عند الدقيقة 15 برأسية هارون حمزة من كرة عرضية وبعدها بـ7 دقائق تمكن محمد أبو سبعان من تعديل النتيجة للفيصلي بعد استغلاله لخطأ حارس مرمى الوطنيالذي لم يتمكن من السيطرة على الكرة ليتابعها في المرمى , لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة , وفي الشوط الثاني عاد الوطني للتقدم مجدداً عن طريق هارون حمزة الذي سجل ثاني أهدافه في اللقاء وبنفس الطريقة عند الدقيقة 53 , ليستمر الوطني متقدماً الدقيقة 80 التي شهدت الهدف الثاني للفيصلي عن طريق روجيريو لينتهي الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي 2 ـ 2 ويلجأ الفريقان للأشواط الإضافية التي تمكن من خلالها الفيصلي من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 91 بواسطة حمد آل منصور , لتنتهي المباراة بوصول الفيصلي إلى دور الـ16 .كما حجز النهضة مقعده في دور الـ16 بعد أن أقصى مضيفه الرائد بفوزه عليه بهدف دون مقابل سجله اللاعب بدر الخميس عند الدقيقة 57 , على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة, بعد مباراة شهدت فرصاً ضائعة للفريقين خاصة الرائد الذي زاد من ضغطه بنهاية المباراة لتحقيق التعادل ولكن دفاع وحارس النهضة تمكنوا من التصدي لجميع المحاولات بنجاح ليصلوا بفريقهم إلى دور الـ16 .// انتهى //21:07ت م