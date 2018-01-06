مكة المكرمة 19ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 06 يناير 2018 م واسأكّد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ سيسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين , ويدفع عجلة التقدم للجميع، كما سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ورفاهيتهم , ويؤكد ما يكنه خادم الحرمين الشريفين من حب لأبناء هذا الوطن، وسعيه ــ رعاه الله ــ لتحقيق رفاهيتهم وراحتهم .وقال الحارثي : إن الأمر جاء شاملاً لجميع شرائح المجتمع , ويحمل الخير للوطن والمواطن , ويعبر عن التلاحم بين القيادة والشعب , مبيناً بأن منطلقات الأمر الملكي يأتي من الاهتمام بتكفل العيش الرغيد لأبناء هذا البلد المبارك , ومراعاة مصالح الدين والوطن ورعاية حقوق البلاد والعباد .// انتهى //21:20ت م