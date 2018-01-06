عمان 19 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 06 يناير 2018 م واسوصف معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، الاجتماع الوزاري العربي بشأن القدس الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية بالبنّاء والمثمر.وقال معاليه في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأردني أيمن الصفدي:" استطعنا أن نخرج باقتراحات مهمة فيما يتعلق بالعمل المشترك للتصدي للقرار الأمريكي ولدعم الموقف الفلسطيني والموقف العربي والإسلامي بشأن القدس".وعن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، أكد معاليه أن أساس الحل يعتمد على المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية وينتهي بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967م عاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً في الوقت ذاته أن موقف المملكة العربية السعودية ثابت ولن يتغير.وشدد معالي وزير الخارجية على التعاون المتين بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية فيما يخص الأزمة السورية، والتصدي للتدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة، وفي اليمن، وفي محاولة إيجاد حل للأزمة في ليبيا، ودعم الأشقاء الفلسطينيين، إضافة إلى العمل على التصدي لقرار الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل.من جانبه، أكد معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في مملكة الأردن أيمن الصفدي أن الاجتماع مع وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير اليوم يؤكد على متانة العلاقة الأخوية بين المملكتين.وبيّن الوزير الصفدي أن ذلك يأتي تنفيذاً لتعليمات القيادتين بالاستمرار في التنسيق والعمل معاً في معالجة القضايا الإقليمية انطلاقاً من موقفنا الواحد والثابت في حماية الحقوق العربية.// انتهى //21:21ت م